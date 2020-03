VIDÉO | Coronavirus: la parodie de Laura Laune pour sensibiliser à la nécessité du confinement

Laura Laune et Guillaume Bats continuent d’amuser leurs fans malgré le confinement. Au cœur de leur dernier sketch: le coronavirus, forcément, et ceux qui veulent absolument sortir malgré les mesures gouvernementales.

À l’image de certains chanteurs qui proposent de petits concerts sur les réseaux sociaux, les humoristes ne restent pas les bras croisés malgré le confinement auxquels nous sommes soumis.

Laura Laune, par exemple, vient ainsi de publier une parodie très drôle du tube de Jean-Jacques Goldman: «Là-bas».

Dans «sa» version, l’artiste belge, en collaboration avec Guillaume Bats, tente de sensibiliser le grand public à la nécessité de respecter les mesures de quarantaine imposées actuellement. Mais, forcément, avec beaucoup d’humour.

Tout en se moquant gentiment de son compère - «Putain, reste chez toi. T’as déjà qu’un poumon et demi, et ça grince quand tu respires, PornHub premium est gratuit, et toi tu rêves de sortir…» - et en taclant plus violemment Éric Zemmour (dont les livres remplaceront le papier toilette qui manque), la Montoise dénonce ceux qui continuent de se rassembler.

À voir et à partager.