Liège: le transfert des patients vers le CHC MontLégia a commencé ce vendredi matin

Regrouper l’activité des trois sites liégeois, les cliniques Saint-Joseph, de l’Espérance et Saint- Vincent, sur la Clinique CHC MontLégia, cette opération prévue de longue date est aujourd’hui accélérée par l’épidémie de coronavirus. CHC

Une quarantaine d’ambulances ont été réquisitionnées pour assurer le transfert des patients de la clinique Saint-Joseph vers le CHC MontLégia, à Liège.

Ils sont nombreux à oeuvrer depuis ce vendredi, tôt dans la matinée, pour procéder au transfert d’une centaine de patients de la clinique Saint-Joseph vers la nouvelle clinique du CHC MontLégia, à Liège. Un transfert assuré par 11 véhicules pour patients intensifs, 15 véhicules pour patients couchés non intensifs, 15 véhicules sanitaires légers et une réserve de 10 fauteuils PMR.

Regrouper l’activité des trois sites liégeois, les cliniques Saint-Joseph, de l’Espérance et Saint- Vincent, sur la Clinique CHC MontLégia, cette opération prévue de longue date est aujourd’hui accélérée par l’épidémie de coronavirus: ouvrir la nouvelle clinique permettra au Groupe santé CHC d’offrir une meilleure capacité d’accueil mais aussi de meilleures conditions de prise en charge et de travail. Les autorités fédérales et régionales ont confirmé leur plein soutien pour l’opération de déménagement.

Le transfert des patients a donc démarré ce vendredi, à 7h. D’abord avec les patients de la clinique Saint-Joseph, soit une centaine de personnes. Dans l’après-midi, est prévu le transfert d’une partie des patients de la clinique de l’Espérance (unités de pédiatrie, soins intensifs pédiatriques, soins intensifs adultes, urgences pédiatriques, urgences adultes). Le transfert des patients des unités adultes de la clinique de l’Es­pérance est, lui, programmé du lundi 23 au vendredi 27 mars. Le samedi 28 mars, ce sera au tour des patients de la clinique Saint-Vincent d’être transférés vers le nouveau complexe hospitalier.

«Déménager un hôpital constitue une opération délicate à plus d’un titre», précise-t-on au CHC. «Le contexte particulier en­gendré par l’épidémie du coronavirus ajoute son lot de complications et d’adaptations constantes. La priorité de toutes les actions sera toujours la sécurité des patients et des collaborateurs.»

A LIRE AUSSI | Tout sur le MontLégia

A LIRE AUSSI | En ouvrant plus tôt, «le MontLégia anticipe la croissance exponentielle de l’épidémie»

A LIRE AUSSI | Une dizaine de respirateurs supplémentaires achetés au MontLégia pour faire face à l’épidémie du coronavirus

A LIRE AUSSI | «La capacité d’accueil en soins intensifs pourra tripler»

A LIRE AUSSI | Des logements et des maisons de repos à la place des 3 hôpitaux du CHC