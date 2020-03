Coronavirus - Des hôpitaux liégeois lancent un appel aux dons

Face au manque de matériel auquel sont confrontés les hôpitaux, le CHR de la Citadelle (Liège) et le Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye (Seraing) lancent un appel aux dons auprès de la population.

"Nous avons actuellement besoin de masques, de gants, de gels hydroalcooliques, de grands gants de vétérinaires et de coupons de papier pour s'essuyer les mains", précise-t-on au CHR de la Citadelle. "Tout ce qui peut améliorer le confort et le bien-être de nos équipes est également le bienvenu."

Une cellule spéciale a été mise sur pied pour gérer les offres qui émaneront de la population ainsi que les besoins. Toute personne souhaitant apporter son aide est invitée à se manifester par téléphone au 04/321 55 60 ou via l'adresse e-mail conciergerie@chrcitadelle.be.

Un appel à la solidarité a également été lancé du côté du Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye, à Seraing. La demande, ici, porte en priorité sur du matériel de protection, des masques (chirurgicaux, de soins et FFP2), des blouses d'isolement et lunettes de protection. L'appel s'adresse au secteur de l'industrie et à diverses professions (esthéticienne, tatoueur, peintre...) où l'on pourrait disposer de ce type de matériel qui ne serait pas utile dans l'immédiat.

Infos: 0476/76 19 38 ou par mail v.lacroix@chba.be.

"Il s'agit d'assurer non seulement la meilleure prise en charge possible des patients mais aussi la protection du personnel de soins et des services supports exposés en première ligne", souligne-t-on au Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye.