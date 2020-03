Coronavirus: le marché de la Batte, à Liège, n’aura plus lieu jusqu’au 5 avril

Pour la première fois de l’histoire de la Ville, le collège a tenu jeudi une réunion en vidéo conférence pour faire le point quant aux conséquences sur la population liégeoise des mesures édictées à l’échelle du pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le marché de la Batte n’aura plus lieu jusqu’au 5 avril.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Réuni sous la présidence du bourgmestre Willy Demeyer, le collège communal de Liège a tenu une réunion en vidéo conférence pour faire le point quant aux conséquences sur la population liégeoise des mesures édictées à l’échelle du pays pour lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué jeudi soir la Ville par voie de communiqué.

Le bourgmestre a d’abord fait état des multiples contacts qu’il entretient avec les autorités fédérales via le gouverneur ainsi qu’avec les bourgmestres des villes et communes de l’arrondissement de Liège.

Dans ce cadre, le collège a pris acte que tous les marchés de plein air étaient désormais supprimés. Cela signifie que le marché de la Batte, ainsi que les autres marchés et brocantes, ne pourront désormais plus avoir lieu jusqu’au 5 avril prochain.

Même si le collège souscrit pleinement aux interdictions formulées par le Conseil National de Sécurité, il tient à exprimer son attachement à la Batte, ses exposants et ses chalands qui en font le plus ancien et le plus important marché de Belgique et a d’ores et déjà décidé d’en assurer la promotion lorsqu’il pourra ré-ouvrir.

Comme déjà décidé à l’égard du secteur Horeca, des mesures positives en faveur des commerçants ambulants sont mises à l’étude.

En ce qui concerne les magasins d’alimentation, le collège tient à souligner qu’à côté des grandes surfaces, les nombreux commerces alimentaires de proximité restent ouverts. Pour les soutenir, le collège a décidé de les mettre en valeur par divers moyens de communication afin d’inciter les habitants des différents quartiers de la ville à découvrir ou redécouvrir leur commerce alimentaire de proximité.

En ce qui concerne les personnes âgées, à risque ou souffrant de handicap qui ne peuvent compter sur des proches pour effectuer des déplacements indispensables, le collège tient à rappeler que le service ELIS du CPAS pour le transport des personnes en perte d’autonomie est disponible (n° général 04/267.61.61, Secrétariat 04/267.61.52 / 04/267.61.53 ou service.elis@cpasdeliege.be).

Trois points de rendez-vous pour distribuer l’aide alimentaire

En ce qui concerne l’aide alimentaire, le collège a pris connaissance des difficultés de plusieurs associations soutenues par la Ville pour assurer la distribution des colis à leurs bénéficiaires.

Conscients de l’importance de pallier cette carence, le collège a décidé d’organiser 3 points de rendez-vous pour distribuer l’aide alimentaire: la Maison intergénérationnelle d’Outremeuse située Rue Raes de Heers, 13; la Maison intergénérationnelle de Sainte-Walburge située Boulevard des Hauteurs, 39B; les Services sociaux de Proximité, Avenue Albert 1er

Des agents communaux seront affectés à cette distribution et les bénéficiaires seront reçus sur rendez-vous afin d’organiser l’indispensable distanciation sociale.

Dans un premier temps, les associations ne pouvant plus assurer la distribution de colis sont invitées à prévenir leurs bénéficiaires de l’alternative proposée par la Ville et à informer les services communaux auprès de Madame Sabine Basiaux, numéro: 04/221.84.32.

Dès que l’association concernée a réalisé cette démarche, les bénéficiaires de l’aide alimentaire pourront prendre rendez-vous aux numéros 04/ 221.84.32 ou 04/221.84.57 (à partir du vendredi 20 mars, de 9h30 à 16h30, du lundi au samedi) pour recevoir leur colis dans un des trois lieux publics cités plus haut.

La distribution des colis alimentaires dans les trois lieux précités débutera le mardi 24 mars 2020.

Un appel aux restaurateurs qui disposent de denrées périssables

Le collège souhaite également faire un appel aux restaurateurs qui disposent de denrées périssables dont ils ne vont pas pouvoir se servir. Ils peuvent en faire don pour la confection des colis alimentaires au 04/221.84.32.?????????