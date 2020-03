Coronavirus | Namur et Floreffe: un appel aux dons pour fabriquer des masques FFP2

Laurence Delbart a créé une formule de fabrication de masques validée par le CHR Sambre & Meuse. Thérèse Jacquemart a pris une initiative similaire. Elles ont besoin de tissu et de moyens.

Depuis de nombreux jours, la Belgique attend une livraison de masques chirurgicaux et FFP2 pour le personnel médical. C’est urgent. Le risque de pénurie est criant.

Face à la problématique, Laurence Delbart, namuroise et ancienne auxiliaire en nettoyage, désinfection et stérilisation du matériel hospitalier au CHR Sambre & Meuse, n’a pas attendu cette livraison pour tenter de soulager le personnel médical. Elle a travaillé, pendant plusieurs jours et nuits, à la création d’une formule de fabrication de masques FFP2, destinés à protéger le porteur contre les risques d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne. «J’ai reçu l’accord de l’hôpital et du gouvernement. Et même si la Belgique devait recevoir les masques en question dans les prochaines heures, il y aura toujours besoin de ce matériel médical», souligne la Namuroise.

350 couturières

Les masques ne seront évidemment pas destinés à la population. «C’est pour les médecins, les infirmières à domicile ou encore les kinés qui peuvent, après utilisation, les laver.» Mais ils ne se retrouveront pas en milieu hospitalier. «Ils pourraient très bien convenir, même pour une personne contaminée. Mais, le problème, comme on m’a expliqué à l’hôpital, c’est que personne n’a le temps de les laver. Ils seraient jetés immédiatement.»

L’idée de Laurence Delbart a séduit plus d’une couturière. «J’en compte désormais 350 à Namur, Charleroi, Liège et dans le Brabant wallon. Le coursier wallon est d’accord pour assurer la livraison du textile et puis des masques. C’est génial, quelle solidarité!»

Microfibre, hydrofuge…

Mais pour le moment, comme l’explique la Namuroise, sa «recette» ne pourra être concoctée que si elle obtient tous les ingrédients. «Nous avons besoin de tissus mais pas n’importe lesquels. Je suis en contact avec de nombreuses entreprises mais ce ne sont pas les matériaux adéquats… Cet appel s’adresse aux commerces qui vendent du textile vestimentaire.»

Laurence Delbart recherche du coton hydrofuge, microfibre (qui absorbe l’humidité), du polyester et du textile antistatique. «Le masque sera léger et aéré. Il sera composé de deux couches en microfibre et une en coton hydrofuge.» Les couturières sont prêtes et n’attendent que les matériaux. Pour donner du textile, il est possible de contacter Laurence Delbart au 0471 69 61 55 ou à l’adresse électronique meretheresa72@gmail.com. La solidarité, c’est le mot d’ordre aujourd’hui.