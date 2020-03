Coronavirus: Maggie De Block ne communiquera plus... qu’en ligne

La ministre fédérale de la Santé publique ne donnera plus d’interviews que par voie numérique afin de réduire le nombre de ses contacts physiques, a-t-elle annoncé ce jeudi dans un message vidéo sur Twitter.

- Trois jours plus tard, un accord politique est intervenu pour former un gouvernement de pouvoirs spéciaux , composé des trois partis dans la coalition en affaires courantes depuis décembre 2018 (MR, Open Vld, CD&V) et soutenu par 7 partis de l’extérieur. Sophie Wilmès doit demander la confiance au parlement ce jeudi 19 mars. Ce gouvernement de pouvoirs spéciaux aura une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour une même période.

Maggie De Block (Open Vld) explique être très sollicitée par les médias de par sa fonction, dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus. Ces contacts avec la presse ne sont pas raisonnables en cette période «cruciale» dans la lutte contre le virus, expose-t-elle.

La ministre invite chacun à prendre autant que possible ses distances. «Ce n’est certainement pas facile de changer nos habitudes, mais c’est le moment de le faire. Si nous faisons tous de notre mieux, nous gagnerons le combat contre le coronavirus», commente-t-elle.

Garder ses distances, éviter les contacts: ça vaut pour chacun. J’ai donc décidé de ne plus aller dans les studios TV et de ne plus recevoir de journalistes. Je répondrai encore à vos questions via la presse, mais par des moyens de communication modernes #coronavirus #covid19BE pic.twitter.com/BmyYrzAAfL