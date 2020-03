Football amateur: la fin de saison est plus que compromise

Le boss des clubs francophones refuse de remettre le foot amateur dès maintenant. Jouer en juin? C’est plutôt non.

Le communiqué est tombé ce jeudi après-midi: on ne jouera plus au football dans notre pays jusqu’à la fin du mois d’avril au moins. La remarque vaut évidemment aussi pour le foot amateur.

Quid de la suite? On a fait le point avec le Stratois Daniel Boccar. Mais si le boss de l’ACFF n’élude aucune question, il n’a, pour l’heure, pas réponse à tout. C’est qu’à situation exceptionnelle «une première dans le foot chez nous » rappelle-t-il, com’ exceptonnielle et adaptée.

Cependant, la tendance est claire même si le secrétaire général de l’association des clubs francophones ne le dit pas: sauf miracle, on ne jouera plus au foot, du moins chez les amateurs, cette saison. Faute de temps avant toute chose et aussi parce que quand on pourra reprendre, les acteurs de notre foot, pour beaucoup des étudiants ou des acteurs qui ont dû mettre leur activité économique en berne ces dernières semaines, au moins partiellement, auront d’autres chats à fouetter. Puis, et ça aussi on se refuse à le dire du côté de l’ACFF, quel sens cela aurait-t-il de faire jouer une fin de saison avec des joueurs qui, pour la plupart, se sont déjà engagés dans un autre club? Aucun. Au mieux, nous semble-t-il, finira-t-on le championnat avec les matchs encore au calendrier ou on ne jouera rien, mais sans doute avec un système qui ferait monter les champions, descendre les mal classés en tenant compte de la disparition naturelle, dans le foot national, des clubs qui ne sont pas en ordre de licence. Enfin, si on considère qu’on est déjà le 1er mai, recaser 8 à 10 rencontres de championnat régulier relève de l’impossible.

Bref, la fin de saison est plus que compromise même si une fois encore l’ACFF ne l’a pas décidé et ne le dit pas. Elle dit par contre par mal d’autres choses via son boss. Éléments de réponse forcément partiels.

Daniel Boccar, vers où va-t-on de la D1 amateurs à la P4 dans notre pays?

J’aimerais répondre à votre question, mais franchement, je n’en sais rien moi-même. On a eu une réunion constructive ce matin avec toutes les parties concernées et je peux vous assurer qu’on est resté très calme. Mais on a agi en fonction du contexte: on ne va pas décider dans notre coin quelque chose qui est contraire à la logique du pays. Surtout que comme on est parti là, on se dirige peut-être vers une nouvelle période de confinement au-delà du 5 avril. À la fin du mois d’avril, si le foot professionnel devait reprendre, on pourrait envisager la tenue de matchs amicaux. Mais cela reste très hypothétique.

Le championnat chez les amateurs pourrait-il se prolonger au-delà du mois de mai?

Encore une fois, rien n’est décidé et honnêtement, on n’en a même pas encore parlé entre nous. On va multiplier les réunions dans les prochaines heures pour avancer sur ce terrain-là. Mais je ne suis pas pour. Tout le monde aura envie d’autre chose à ce moment-là. Puis, on risque de rajouter des difficultés à d’autres qui se termineraient. Mais encore une fois, et j’insiste, rien n’est tranché. Loin de là même.

Si la saison devait bel et bien se terminer en l’état actuel des choses de la D1 à la P4, avez-vous déjà prévu le scénario pour le tableau des montées et des descentes?

Pour être honnête avec vous, non. Une fois encore, on n’est pas dans l’urgence et on dépend de ce qui se passe par ailleurs sur le plan politique. Mais on prévoit de plancher là-dessus entre le 1er et le 15 avril. Rien dans notre règlement n’avait envisagé tel cas de figure et c’est bien normal. On va donc mettre au point un point spécial qui sera clair. Mais je peux vous dire qu’on va faire ça tous ensemble avec la même grille de lecture pour tous les managers régionaux. On parlera la même langue partout. C’est capital.

Si le règlement n’existe pas, il vous faudra en créer un qui sera imparable car on voit poindre d’ores et déjà des réclamations de tout poil…

Oh, elles seront possibles, sans doute, oui. Mais je pense au contraire que ça va être très facile à faire, vous savez. Surtout pour une raison: ce sera une décision administrative. Or, le règlement en l’espèce est clair: il n’y en aucun appel possible quant aux décisions administratives. On est donc assez à l’aise avec ça.

Pourquoi ne pas décider dès maintenant d’une annulation pure et dure de la suite de la saison comme pas mal d’autres sports l’ont fait?

Désolé, mais il ne faut pas comparer. Le football, amateur ou professionnel, est un vrai vecteur social qui attire encore plus de gens sur et en dehors des terrains. Puis imaginez qu’on nous annonce le 10 mai qu’on va reprendre la Pro League, cela ferait un bien fou et permettrait aux amateurs de foot de partir en vacances l’esprit léger. Non?

L’ACFF a décidé d’accorder à tous les clubs un report de trois mois pour le paiement des cotisations fédérales. D’autres mesures sont-elles envisagées pour les soulager encore plus?

Dans l’immédiat, non. Mais encore une fois, rien n’est arrêté ou décidé. Tout va aussi dépendre de la durée du confinement décidé par nos instances fédérales. On sait que c’est une période difficile, aussi pour nos clubs de foot. Mais on doit se serrer les coudes.