Coronavirus: Seraing crée une ligne de contact pour les commerçants

La Ville de Seraing a mis en place une ligne de contact à destination de ses commerçants. Objectif? Les aider à répondre précisément à leurs questions.

En parfaite adéquation avec les décisions prises ces derniers jours par le Gouvernement fédéral, la Ville de Seraing a prié les commerçants non essentiels de fermer provisoirement leur(s) établissement(s).

Une consigne plus que nécessaire pour préserver le bien-être des citoyens et des travailleurs mais qui met en première difficulté les indépendants qui craignent pour l’avenir de leur(s) entreprise(s).