Quand la résistance contre le coronavirus s’organise en Wallonie: 20 nouvelles positives qui donnent de l’espoir malgré le confinement

La lutte contre le Covid-19 est une lutte de chaque instant qui débute par un réel confinement. Or, une foule d’initiatives percole aujourd’hui afin de rendre celui-ci un peu plus supportable. karn – stock.adobe.com

Des avancées dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, mais surtout toujours plus de solidarité entre Wallons, des initiatives pour rendre le confinement un peu plus supportable ou encore des mesures financières prises pour indemniser en partie les différents secteurs touchés: on fait le point sur toutes ces nouvelles positives – et non-exhaustives – qui prouvent une nouvelle fois que c’est en se serrant les coudes que la population s’en sortira!

1. Un renfort de poids dans la lutte contre l’épidémie

La nouvelle clinique ultramoderne du MontLégia est en pleine ébullition. À Liège, le nouveau méga hôpital wallon est prêt à accueillir ses premiers patients, ce vendredi matin. Tout a été mûrement réfléchi pour cette première phase de déménagement anticipée en raison de la propagation du coronavirus. Les urgences, elles, ouvriront dès 6h.

2. La culture au service du confinement

Les cinémas sont fermés à cause du coronavirus et du confinement qu’il impose? Qu’à cela ne tienne: plateformes, distributeurs et producteurs belges ont trouvé un accord pour sortir leurs films en ligne dès ce samedi. Voo et Proximus seront de la partie.

Le Louvre, la National Gallery de Londres, les Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, le Rijksmuseum à Amsterdam… Face à la crise, les musées et institutions culturelles ouvrent virtuellement leurs portes, offrant un accès en ligne aux trésors qu’ils abritent.

Au niveau local également, plusieurs organismes et institutions de la sphère culturelle s’organisent pour offrir aux citoyens des activités en ligne.

Lui-même confiné dans son petit appartement, l’auteur-interprète Olivier Terwagne s’est lancé dans le projet un peu fou de composer et diffuser une nouvelle chanson pour chaque jour de confinement. Entre textes tantôt délirants, tantôt romantiques, et des styles musicaux alliant la salsa au rap et la bossa-nova, le Chimacien d’origine fait voyager les internautes sur des textes qui ne manquent pas de fond...

3. Toujours plus de solidarités entre Wallons

La solidarité continue de s’organiser dans nos régions. Plateformes de, confection de masques pour le personnel soignant, nombreuses sont les initiatives – d’entreprises ou de particuliers – prises aux quatre coins de la Wallonie pour participer à «l’effort de crise».

4. La toile se mobilise aussi pour rendre le confinement plus supportable

Pas toujours évident de rester 24 heures sur 24 chez soi. Surtout quand le télétravail est de mise. Encore plus quand des enfants courent partout. Sans parler des familles parfois entassées dans des endroits… confinés.

Heureusement, une foule d’initiatives percole au travers des réseaux sociaux afin de venir en aide à tout un chacun et proposer ainsi des activités, histoire de rendre la période de confinement un peu plus supportable.

5. Des mesures extraordinaires prises par nos gouvernements

Tant au Nord qu’au Sud du pays, les autorités ne sont pas près de lâcher toute une série de secteurs d’activité pour lesquels les mesures de confinement risquent de causer un gouffre socio-économique. Du coup, les différents gouvernements ont déjà pris une série de mesures afin d’offrir un petit coup de pouce aux secteurs touchés.

Des délais supplémentaires pour s’acquitter de taxes, paiements et autres contrôles: c’est la solution par ailleurs choisie par divers services, tels que le SPF Finances, afin de répondre à l’inquiétude légitime des citoyens.

6. Les infos positives que l’on n’attendait pas

Le virus tue, c’est un fait, particulièrement regrettable pour l’être humain. Mais de façon paradoxale, il est aussi en train d’offrir une bouffée d’oxygène à notre planète et sa biodiversité, grâce à des conséquences directement liées au confinement des populations et à la lutte contre la pandémie.

Après plusieurs jours de véritable descente aux enfers, les marchés financiers ont repris un peu de poil de la bête ce jeudi. La raison? Un plan d’action historique lancé ce matin par la Banque centrale européenne (BCE).

7. Les Wallons solidaires du personnel soignant

Last but not least, la population belge s’est mise au diapason de ce qui se fait déjà en Italie ou en Espagne, à savoir «se réunir» chaque soir à 20 heures afin de marquer un soutien le plus massif – et bruyant – possible envers le personnel soignant, lequel se trouve en première ligne de la lutte contre l’épidémie.

Ce mercredi avait lieu le premier de ce qui doit devenir un rendez-vous quotidien à l’appel de nombreux internautes. Des applaudissements, nourris pour certains, ont ainsi émané des quatre coins du pays.

Du côté d’Arlon, au pied de l’hôpital, les forces de police présentes se sont volontiers jointes au mouvement en actionnant, l’espace de plusieurs dizaines de secondes, leurs sirènes de véhicules.

