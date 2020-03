Tennis: vers un nouveau calendrier pour les interclubs et un report des tournois?

Rien ne semble très clair pour l’instant, mais l’AFT prépare le terrain et se veut rassurante concernant tournois et interclubs.

Ce jeudi après-midi, l’Association Francophone de Tennis (AFT) et son président André Stein ont profité de leur newsletter pour communiquer sur la situation que vivent actuellement tous les sports et toutes les fédérations, le tennis ne faisant pas exception.

«En tant que dirigeant de club, joueuse ou joueur de tennis, vous vous posez beaucoup de questions au sujet des interclubs et des tournois. Nul ne peut répondre aujourd’hui avec précision à ces questions» prévient le décideur de l’AFT.

« Cependant, je peux, en accord avec Tennis Vlaanderen d’une part et avec les présidents des régions d’autre part, vous donner les informations suivantes au cas où les interclubs Ethias ne pourraient pas avoir lieu aux dates initialement prévues (NDLR: les premières journées sont déjà prévues fin avril».

1. Interclubs nationaux

«En accord avec Tennis Vlaanderen, un nouveau calendrier sera établi, dans la mesure du possible, en fonction de la date à laquelle les compétitions pourront reprendre» annonce André Stein au sujet des interclubs nationaux.

2. Interclubs régionaux

«En accord avec les régions, un nouveau calendrier sera établi par les régions en fonction des spécificités régionales» précise-t-il à propos des interclubs régionaux.

3. Les tournois

«En accord avec les Présidents des régions, et si les clubs le souhaitent, nous examinerons avec eux la possibilité de les reporter plus tard dans la saison»

Le hic, c’est que les tournois risquent de se superposer sur le calendrier estival et il y aura forcément des baisses de fréquentation si de nombreuses «grosses semaines» ont lieu en même temps. Qui plus est s’il faut retrouver une place pour les interclubs dans ce même calendrier.

«Nous sommes évidemment conscients de la très grande importance que représentent les interclubs et les tournois pour tous nos clubs, joueuses et joueurs. C’est pourquoi, avec vous, nous mettrons tout en œuvre pour que ceux-ci aient bien lieu en 2020. Mon premier souhait, au nom du Conseil d’Administration de l’AFT, est que vous conserviez une excellente santé ainsi que vos proches, et ensuite, qu’au plus vite, nous nous retrouvions tous sur ou au bord des terrains de tennis.» conclut André Stein au nom de l’AFT.