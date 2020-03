La pollution de l’air accélère la propagation du Coronavirus

Le Covid-19 se fixe sur les particules fines, ce qui lui permet de voyager loin et longtemps… PHOTO/FABRICE COFFRINI AFP

Une étude réalisée en Italie démontre que le Covid-19 peut voyager loin et longtemps dans l’air en se fixant aux particules fines. Ce qui pourrait expliquer le grand nombre de personnes infectées dans les régions les plus polluées, au nord du pays.

Alors que l’Italie, dans sa lutte contre le coronavirus, envisage d’interdire les activités de plein air, une étude scientifique de la Société italienne de médecine environnementale (Sima) et des universités de Bologne et de Bari tend à démontrer que la pollution dans l’air accélère la propagation du virus.

Les chercheurs, qui ont croisé les données des stations de surveillance de la qualité de l’air avec les cas de contamination relevés par la Protection civile, estiment que les particules fines dans l’air agissent comme autant de véhicules qui transportent le virus.

L’étude montre d’ailleurs que ce sont les régions de la vallée du Pô, où le taux de pollution en particules fines est le plus élevé, qui connaissent les plus fortes accélérations de contagion au Covid-19.

«Les particules sont porteuses du virus. Ils agissent comme des véhicules. Plus il y en a, plus il y a des “autoroutes” d’autoroutes pour les contagions. Il est nécessaire de réduire les émissions au minimum, en espérant une météo favorable», explique Gianluigi de Gennaro, de l’Université de Bari, au quotidien La Reppublica.

Les scientifiques italiens expliquent que le virus se fixe (par un processus de coagulation) aux particules atmosphériques, constituées de particules solides et/ou liquides qui sont capables de rester dans l’atmosphère pendant des heures, des jours ou des semaines, et qui peuvent se propager et être transportées longtemps et sur de longues distances.

Si les restrictions de mobilité et le ralentissement de l’activité économique ont diminué les niveaux de pollutions, les chercheurs italiens estiment que ce n’est pas suffisant. Ils soulignent ainsi que la circulation automobile ne représente «que» 22% des émissions de polluants Et même en cas de diminution forte de la pollution de l’air – ce que réclament les chercheurs – il faut du temps avant que ces particules fines diminuent dans l’atmosphère.

Dans un résumé de leur étudeenvoyées aux décideurs politiques, les chercheurs réclament que des mesures soient prises rapidement pour réduire la pollution atmosphérique et ainsi enrayer un mode de propagation important du virus.