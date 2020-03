La Maison Culturelle de Quaregnon propose des ateliers d’écriture virtuels pour aiguiser sa plume pendant le confinement

La Maison culturelle de Quaregnon a lancé un atelier virtuel d’écriture. Le projet, qui invite à «résister autrement», connaît un succès croissant.

Comme toutes les autres structures du secteur, la Maison culturelle de Quaregnon a été, comme beaucoup de structures du secteur, contrainte d’annuler une longue série d’événements qui étaient programmés au printemps.

Mais sombrer dans la déprime n’est pas dans le style de la maison. L’institution a voulu donner au public un souffle d’enthousiasme culturel et de créativité en lançant un atelier virtuel d’écriture via sa page Facebook. Les festivités littéraires ont commencé mardi avec un atelier virtuel «haïku», suivi d’une histoire à compléter, et aujourd’hui, d’une plongée dans l’univers du cinéma.

L’écrivain Daniel Charneux guide les premiers chapitres de cet atelier qui connaît un succès croissant, à en croire le nombre de réactions que suscitent.

«L’idée de cet atelier un peu particulier vient de Fleur Sizaire, la directrice de la Maison culturelle de Quaregnon», explique Daniel Charneux.

«Nous avons mis sur pied cet atelier d’écriture à distance via Facebook. Nous invitons les suiveurs à nous envoyer par message leurs productions, avec prénom et âge. Les textes sont publiés sur la page. Ils pourraient faire l’objet d’une grande exposition a posteriori. Je donne quelques consignes d’écriture. Chaque matin, je lance le thème du jour et nos suiveurs prennent la plume. Une façon de résister autrement à la crise que nous vivons».

Le projet s’adresse à tous les publics. Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook de la Maison Culturelle de Quaregnon. Et évadez-vous, seul ou en famille.