Bertrix, premier foyer de coronavirus en province de Luxembourg

Plus épargnée que les autres provinces jusqu’à présent, celle de Luxembourg compte son premier foyer de coronavirus dans la commune de Bertrix.

Une information révélée par Sudpresse ce matin. Le bourgmestre Mathieu Rossignol parle d’une situation inquiétante sans pour autant avancer de chiffres: «Je n’ai pas plus d’informations pour le moment sur ces données étant donné qu’on ne teste plus tout le monde. On parle bien d’un foyer et ça, je ne vais pas le cacher. On compte des cas dans d’autres communes mais la situation à Bertrix est particulière». Plusieurs personnes de la commune seraient actuellement hospitalisées, la majorité à l’hôpital de Libramont.

Le bourgmestre souhaite informer la population sans pour autant l’inquiéter. Il veut également renforcer les mesures et met actuellement des choses en place pour venir en aide aux citoyens.