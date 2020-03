Coronavirus: des sorties cinéma belges directement en VOD!

Les cinémas sont fermés à cause du coronavirus et du confinement qu’il impose? Qu’à cela ne tienne: plateformes, distributeurs et producteurs belges ont trouvé un accord pour sortir leurs films en ligne dès ce samedi. Voo et Proximus seront de la partie.

Si vous n’allez plus au septième art, le septième art ira à vous: en effet, on a appris, ce jeudi midi, que pour remédier à la fermeture des salles et complexes, plusieurs plateformes Belges ont décidé de s’associer aux distributeurs et producteurs belges indépendants pour quand même offrir leurs nouveautés au public, et ce jusqu’à leur réouverture.

7,99€ par film dès ce 20 mars

Ces distributeurs et producteurs belges indépendants (Anga, Athéna, Cinéart, Cinemien, Imagine, Kwassa, Lumière, Moov, O’Brother) ont en effet trouvé un accord avec les plateformes VOD de Voo, Proximus, Pick VOD ainsi que Dalton.be, Lumierefilms. be et UniversCiné pour proposer ces films en téléchargement légal à partir de ce samedi 20 mars. Chaque film sera proposé au prix unitaire de 7,99€.

« Une initiative inédite et solidaire qui permettra aux cinéphiles de continuer à se divertir durant cette période difficile, en découvrant les films qui font l’actualité tout en restant chez eux», signale le communiqué qui sera diffusé dans l’après-midi.

L’offre, qui sera régulièrement enrichie, comptera dans un premier temps des films comme Jumbo, de Zoé Wittock, avec Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu) et Emmanuelle Bercot, dont la sortie était prévue la semaine prochaine avant d’être reportée sine die, ou Deux, de Filippo Menighetti, sorti le 4 mars et qui ne sera même pas resté deux semaines à l’affiche

Nous reviendrons sur cette information et ses implications économiques ultérieurement.