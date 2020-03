«Coronaviral»: quand l’Europe confinée se réfugie dans l’humour

Mèmes échangés sur Whatsapp, vidéos Tik-Tok déjantées, tweets moqueurs: qu’ils soient désœuvrés ou à la peine face aux joies du télétravail, les Européens confinés tournent en dérision les aléas liés à la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus.

Bien que le Covid-19 ait déjà fait plus de 8.000 morts dans le monde, les symptômes et les mesures de prudence liés au virus deviennent autant de sujet de parodie permettant aux Européens de rire, jaune pour certains, face à leur quotidien dramatiquement bouleversé.

«Breaking News! Chuck Norris touché. Le coronavirus placé 15 jours en quarantaine», clame un visuel parodiant une chaîne d’information.

Twitter

En Grèce, une vidéo devenue virale montre un homme allé faire ses courses au marché en plein air de la petite ville de Rafina, à l’est d’Athènes, avec une couche sur la tête pour se protéger.

«Tousse ensemble!», se moque un tag dans les rues françaises, en réponse à la demande de solidarité adressée par le président Emmanuel Macron.

Côté britannique, l’humour british grinçant se régale des mesures du gouvernement, qui restent moins draconiennes que celles des pays voisins malgré le durcissement de ces derniers jours. «Lavez-vous les mains. Rentrer chez vous. Mourrez», clame une caricature singeant une affiche de campagne du Premier ministre Boris Johnson.

Steve Bell on #coronavirus #BorisJohnson #COVID19 . Now wash your hands, please. - political cartoon gallery in London https://t.co/dePcTdnXF6 pic.twitter.com/6lK6gCcvYP