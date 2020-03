Le prix du mazout de chauffage au plus bas depuis 4 ans

Les baisses des prix de produits pétroliers continuent en marge de la crise du coronavirus.

Après celui de l’essence, au plus bas depuis 11 ans, et celui du diesel, au plus bas depuis 3 ans, c’est au tour du prix du prix du gasoil de chauffage de chuter significativement.

À partir de ce vendredi, le gasoil de chauffage verra son prix maximum pour une commande à partir de 2.000 litres baisser de 2,49 cents, à 0,3899 euro/litre. Pour les commandes de moins de 2.000 litres, la baisse est de 2,48 cents, à 0,4196 euro/litre. A la pompe, les prix chuteront de 2,5 cents, à 0,52 euro/le litre.

Il s’agit, selon les chiffres du site mazout-on-line, du prix le plus bas depuis février 2016.

Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des biocomposants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux.