Les marchés boursiers européens ragaillardis par le «bazooka» de la BCE

Après la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) s’est décidée à dégainer l’artillerie lourde mercredi pour soutenir une économie européenne mise à mal par l’épidémie de coronavirus, redonnant un peu d’air aux marchés du Vieux Continent.

Si l’effet a été limité sur les marchés asiatiques, les Bourses de Tokyo, Shanghai et Hong Kong ayant toutes trois clôturé en baisse, leurs homologues européennes ont mieux réagi.

Après avoir accusé de lourdes pertes la veille, la Bourse de Paris a rebondi de 2,11% à l’ouverture, de même que Londres (+0,40%) et Francfort (+0,74%), avant de toutes trois accroître leurs gains. Dans les premiers échanges, la Bourse de Milan prenait pour sa part 4,53%, celle de Madrid 2,94% et celle de Bruxelles 3%.

La Banque centrale européenne a sorti la grosse artillerie mercredi avec un plan d’«urgence» de 750 milliards d’euros de rachats de dette publique et privée pour tenter de contenir les répercussions sur l’économie de la pandémie de coronavirus.

Il s’ajoute à une première enveloppe de 120 milliards d’euros déjà débloquée face à l’épidémie.

«Les temps extraordinaires nécessitent une action extraordinaire», a tweeté la présidente de l’Institut de Francfort Christine Lagarde.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR