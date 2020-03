Coronavirus: la distribution de masques s’organise à Sivry-Rance

La Commune de Sivry-Rance s’organise pour fournir des masques à la population à risque. Et lance un appel aux couturières bénévoles.

Plus que jamais, il est important de protéger la population à risque d’une contamination par micro-gouttelettes (postillons) lorsque la distanciation physique n’est pas possible, soit en dessous de 1,5 m.

Deux initiatives sont organisées dans la Commune de Sivry-Rance leur permettent d’obtenir des masques de qualité. D’une part, l’administration communale de Sivry-Rance a réussi à passer une commande auprès d’un fournisseur médical de masques en tissus professionnel lavable et réutilisable. Elle en distribuera deux à chaque citoyen (ne) faisant partie de la population à risque, soignant en tête. Ceux-ci sont invités à envoyer un mail à commune@sivry-rance.be en indiquant «masque» dans l’objet du mail, ou en téléphonant au 060/414 111. Les livraisons auront lieu dans une semaine.

Un modèle officiel

D’autre part, comme dans d’autres communes, plusieurs couturières bénévoles se sont organisées pour coudre des masques en tissus répondant aux normes santé, selon le patron proposé par le SPF Santé Publique. Un groupe Facebook « Masques Tissu – Coronavirus (Sivry-Rance et alentours) »a été créé afin que la population puisse être informée des modalités d’acquisition. L’initiative citoyenne est coordonnée par Jocelyne Berhin, infirmière de profession, et un appel est lancé pour que d’autres couturières bénévoles rejoignent le groupe.

Les couturières bénévoles et les personnes à risque peuvent la contacter au 0498 77 38 96 par SMS uniquement.

Ces masques seront à venir chercher au cabinet médical, rue de Martinsart 28 à sivry, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, après confirmation que la «commande» est disponible.

Qui est à risque?

Le personnel soignant ne bénéficiant pas à l’heure actuelle d’une livraison de masques via le SPF Santé public (infirmières, kinésithérapeutes, logopèdes, pédicures, psychologues, thérapeutes, etc.) est prioritaire pour l’obtention de masques, ainsi que les personnes amenées par leur métier à un contact rapproché avec la population: coiffeuses, aides ménagères, aides familiales, caissières, etc..