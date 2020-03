Coronavirus: les États-Unis ralentissent fortement la délivrance de visas

Les États-Unis ont annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi qu’ils suspendaient leurs services ordinaires de délivrance de visas dans «de nombreux pays» en raison de la pandémie de coronavirus.

Les consulats américains ont annulé «tous les rendez-vous ordinaires» en vue de la délivrance de ces visas «dans la plupart des pays du monde», a indiqué le département d’État dans un communiqué. La diplomatie américaine n’a pas précisé quels pays étaient concernés, invitant à consulter le site internet de ses ambassades.

Les demandes «pour des questions et une nécessité de voyager urgentes» restent traitées, de même que les services consulaires aux ressortissants américains.

Les États-Unis ont fortement réduit en mars les possibilités d’entrer sur leur territoire pour éviter l’importation de cas de Covid-19 depuis l’étranger.

Deux élus du Congrès américain testés positif au coronavirus

Deux élus américains ont contracté le nouveau coronavirus, devenant les premiers membres du Congrès à être testés positifs, tandis que la pandémie se propage aux États-Unis.

Le représentant républicain Mario Diaz-Balart a indiqué sur Twitter avoir commencé à ressentir des symptômes samedi, au lendemain de sa mise en quarantaine volontaire à Washington.

«Je me sens bien mieux», a assuré l’élu, appelant à suivre les recommandations des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) afin de limiter la propagation de la pandémie. «Nous devons continuer à travailler ensemble afin de ressortir plus fort en tant que pays durant ces temps éprouvants», a-t-il insisté.

Dans l’Utah, le représentant démocrate Ben McAdams est le second élu du Congrès à avoir été testé positif au coronavirus. Après avoir attrapé un refroidissement samedi soir au retour de Washington, «mes symptômes se sont aggravés, j’ai eu de la fièvre, une toux sèche, une respiration difficile et je me suis placé de moi-même en quarantaine» à domicile, a expliqué M. McAdams.

Il a ajouté avoir subi un test mardi et reçu un diagnostic positif mercredi.

Plusieurs membres du Congrès se sont déjà mis en quarantaine spontanément après avoir été en contact avec un homme qui a participé à une conférence des conservateurs près de Washington avant d’être testé positif au Covid-19.

Les États-Unis comptent plus de 7.700 cas et 118 morts, selon l’université John Hopkins.