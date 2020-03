Coronavirus - Le CHUPMB de Mons prend des mesures face au Covid-19

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB) a adopté une série d'actions pour faire face à la pandémie de Covid-19. Elles viennent s'ajouter aux mesures de confinement imposées par les autorités fédérales.

Le CHUPMB a décrété plusieurs mesures après l'activation de son plan d'urgences, le report de toutes les consultations et interventions non-urgentes ainsi que l'interdiction des visites sur ses deux sites hospitaliers, le CHU Ambroise Paré et le CHP Chêne aux Haies à Mons, à l'exception de la maternité, de la pédiatrie et des patients en fin de vie.

Le service des urgences du CHUPMB a été réorganisé en deux circuits distincts de prise en charge, l'un pour les patients suspectés d'être infecté au Covid-19 et l'autre pour tous les autres patients. La capacité du service des soins intensifs a été augmentée de 14 à 24 lits. Trois unités ont été dédiées spécifiquement aux patients contaminés par le Covid-19, confirmés ou suspectés, pour un total d'une centaine de lits.

Cette capacité est loin d'être atteinte actuellement, selon l'hôpital. Une cellule d'informations et de soutien aux familles a également été mise en place.