Les championnats régionaux et provinciaux arrêtés

Plus aucune compétition ne reprendra en basket-ball. L’AWBB a décidé d’arrêter les compétitions régionales et provinciales.

L’Association Wallonie-Bruxelles de basketball (AWBB), l’aile francophone de la fédération, a annoncé ce mercredi qu’elle mettait fin à ses compétitions régionales et provinciales tout comme les championnats de jeunes en raison de la pandémie de coronavirus.

Après l’Euromillions League, la D1 dames, Basket Vlaanderen, l’aile néerlandophone de la fédération, avait décidé mardi de mettre un terme à ses compétitions régionales et provinciales mais aussi des championnats nationaux messieurs (TDM1 et TDM2). Mercredi, l’AWBB a décidé de lui emboîter le pas en décidant d’arrêter toutes les compétitions régionales et provinciales au niveau francophone. «Discutées au sein du conseil d’administration puis concertées avec les présidents des comités provinciaux, les décisions d’arrêter définitivement les compétitions régionales et provinciales, seniores et jeunes ont été entérinées ce mercredi 18 mars 2020, a expliqué l’AWBB dans son communiqué. En d’autres termes, la saison 2019-2020 se termine aujourd’hui et ne reprendra pas à une date ultérieure. Les modalités relatives à la clôture de la présente saison (l’octroi d’un titre régional, provincial ou non), les modalités de montées et de descentes feront l’objet d’un examen approfondi afin de tenter d’éviter que la situation actuelle ne soit préjudiciable aux clubs concernés.»