Un blind test à distance via Facebook

Confinement oblige dans le cadre de la crise du coronavirus, les idées de divertissement commencent à fleurir en faisant appel aux nouvelles technologies. Ainsi, l’Atelier Rock à Huy a décidé d’organiser «Ze Blindtest» en live sur Facebook. Celui-ci aura lieu ce vendredi à partir de 19 h sur la page de l’Atelier Rock qui a forcément opté pour le thème de la musique rock des années 50 à nos jours. Afin de permettre à chacun de participer à son rythme et d’entrer dans la partie à n’importe quel moment, la correction se fera morceau par morceau et non par bloc comme il est d’usage de le faire lors des parties classiques. Il n’y a rien à gagner, c’est juste pour le fun! Rendez-vous sur www.facebook.com/AtelierRock.be