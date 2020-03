Coronavirus: les 24 Heures du Mans reportées de 3 mois

La 88e édition des 24 Heures du Mans, prévue les 13 et 14 juin, a été reportée aux 19 et 20 septembre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi l’organisation de l’épreuve.

«Conséquence de l’évolution sanitaire liée au coronavirus et des restrictions actuelles en France et dans le monde, l’Automobile Club de l’Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans, en concertation avec le Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC et la Fédération Internationale Automobile (FIA), a décidé de reporter la 88e édition des 24 Heures du Mans, prévue initialement les 13 et 14 juin 2020», peut-on lire dans le communiqué.

«Reporter les 24 Heures du Mans 2020, initialement prévues les 13 et 14 juin, s’avère aujourd’hui la solution la plus adaptée aux circonstances sanitaires exceptionnelles que nous traversons tous actuellement», a expliqué Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest.

Le report des 24 Heures du Mans entraîne une actualisation des calendriers du FIA WEC, dont fait partie les 6 heures de Spa-Francorchamps, qui sera communiquée prochainement, ainsi que la mise à jour des calendriers de l’European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup et Ligier European Series.

Stoffel Vandoorne avait terminé troisième des 24 Heures du Mans l’an passé. La victoire était revenue au Suisse Sébastien Buemi, au Japonais Kazuki Nakajima et à l’Espagnol Fernando Alonso.