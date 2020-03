Coronavirus - "L'heure n'est plus à la conscientisation" (chef de corps de la police de Namur)

"L'heure n'est plus à la conscientisation", a averti mercredi le chef de corps de la police de Namur, Olivier Libois. Tout sera donc mis en oeuvre pour faire respecter les interdictions liées à l'épidémie de Covid-19, avec des sanctions à la clé.

"Tout le monde doit rester à son domicile sauf s'il y a l'une ou l'autre urgence, limitativement énumérées, qui permettraient un déplacement à pied ou en véhicule sur la place publique", a expliqué le chef de corps. "Le citoyen doit comprendre que le moment n'est plus à la conscientisation. Il s'agit pour nous d'exécuter cette décision du gouvernement."

"Ne venez plus en rue sauf si vous devez aller chercher à manger, visiter un proche dans le besoin, retirer de l'argent ou aller dans une pharmacie. C'est quasiment tout ce que vous pouvez encore faire", a-t-il ajouté.

L'activité physique reste permise mais à condition d'être accompagné d'un membre de sa famille ou d'un ami, en respectant une distance de 1,5 mètre, a encore rappelé Olivier Libois. "En principe, il doit toujours s'agir du même ami. Pas question donc d'aller courir avec Paul aujourd'hui et Jacques demain. Evidemment, c'est très dur à contrôler mais nous faisons appel au bon sens."

"Plus question non plus de prendre sa voiture pour aller se promener dans les Ardennes. Non, cette activité doit se faire au départ de son domicile", a-t-il encore ajouté.