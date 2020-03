L’AWBB arrête définitivement toutes les compétitions

Comme prévu, les championnats sont neutralisés. Après la D1, la D2 et la D3, c’est tout le basket régional et provincial qui stoppe ses activités. La saison ne reprendra pas. Pour les éventuels champions, montants et descendants, rien n’a encore été décidé.

Le communiqué de l’AWBB est tombé. Plus vite que prévu mais il ne faisait aucun doute: on ne jouera plus au basket cette saison.

Voici le communiqué:

«Si dans un premier temps, suite à la pandémie liée au coronavirus, toutes les compétitions de basket-ball nationales, régionales et provinciales avaient été suspendues jusqu’au 3 avril, les développements récents et alarmants du fléau, les prévisions des scientifiques à moyen terme et les nouvelles mesures décrétées, hier soir par le conseil national de Sécurité ont poussé les instances de l’AWBB à prendre les décisions suivantes.

Discutées au sein du conseil d’administration puis concertées avec les présidents des comités provinciaux, les décisions d’arrêter définitivement les compétitions régionales et provinciales, seniores et jeunes ont été entérinées ce mercredi 18 mars 2020.

En d’autres termes, la saison 2019-2020 se termine aujourd’hui et ne reprendra pas à une date ultérieure.

Les modalités relatives à la clôture de la présente saison (l’octroi d’un titre régional, provincial ou non), les modalités de montées et de descentes feront l’objet d’un examen approfondi afin de tenter d’éviter que la situation actuelle ne soit préjudiciable aux clubs concernés.

Conscients de leurs responsabilités sportives et sociétales, soucieux du bien-être de tous les membres de l’AWBB qu’ils soient joueurs, coaches, arbitres, dirigeants ou supporters, il était du devoir du conseil d’administration et des comités provinciaux de prendre les décisions qui s’imposent aussi difficiles soient elles.»