Le Domaine de Chevetogne contraint de fermer à cause de rassemblements de personnes

Le Domaine provincial de Chevetogne a annoncé, mercredi après-midi, être contraint de fermer son parc à la suite de rassemblements de plusieurs personnes, a annoncé la direction.

«Les indispensables mesures de ‘confinement’conseillées par les scientifiques et arrêtées par nos responsables politiques se heurtent au comportement irresponsable et incivique d’individus qui se retrouvent ‘en groupe’pour contourner les dispositifs sanitaires. Ceux-là répondent à nos avertissements par des insultes. […] Il n’est pas acceptable d’entretenir l’espace public pour le bonheur de tous et d’être ainsi méprisés par des gens misérables», précise encore la direction.

Une décision prise également après la fermeture des aires de jeux et à l’impossibilité de désinfecter les sanitaires. «Les scientifiques confirment qu’elles sont des lieux propices à la propagation du virus. Celui-ci reste actif quatre heures sur les surfaces métalliques d’une part et il est impossible d’empêcher les enfants de se serrer, de s’étreindre, de s’embrasser. En ce qui concerne les sanitaires, comment ‘désinfecter’sérieusement 20 sanitaires publics lorsqu’on nous dit qu’il faut trois heures et du matériel spécial pour désinfecter une ambulance. Le parc est donc fermé. Nos équipes circulent pour assurer la sécurité des installations en collaboration avec les forces de police.»