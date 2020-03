Confinement: 3 activités pour animer les enfants

Imprimer des idées, les faire découper par les enfants, les mélager dans un bocal: il ne reste plus qu’à tirer les étiquettes d’activité au hasard, lors des moments creux. Testé et approuvé. A. Wer.

Lancé lundi par la rédaction de L’Avenir, le groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison» recueille des bonnes idées pour occuper les enfants. En voici une première sélection.

En un peu plus de deux jours, le groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison» a déjà été rejoint par plus de 400 personnes. L’idée? Venir partager ses idées pour animer les enfants pendant le confinement. Partager… ou venir chercher des idées.

Et justement, partager des idées, c’est que nous allons faire dans cet article. Une première sélection qui sera suivie par d’autres.

1. La boîte à «Je m’ennuie»

L’idée vient de My Little Kids (allez jeter un œil, il y a pas mal de ressources). Qu’est-ce que ça propose? Une série d’activités sous forme d’étiquettes. Sur chaque étiquette, une activité. Vous imprimez, vous faites découpez par les enfants et vous rangez tout cela dans un bocal. Les enfants pourront tirer au sort, au fil des jours.

Accédez gratuitement au document à imprimer.

2. Et si on se mettait au potager?

La météo printanière nous invite à mettre le nez dehors. Si vous avez un jardin (ou une terrasse) pourquoi ne pas tenter de jardiner en famille? Sur le site de Solidaris, un petit trésor (testé et approuvé): «le journal de classe du potager santé». Un outil à exploiter avec les 8-12 ans (avec ou sans création de potager) afin de se reconnecter à la terre, les sensibiliser à la saisonnalité des fruits et légumes, à l’importance de leur consommation sur la santé…

À télécharger gratuitement

3. Quel horaire mettre en place?

Le confinement, ce n’est pas une période de vacances… et la nuance n’est pas vraiment comprise par nos bambins. Pendant ces prochaines semaines, il serait idéal de mettre en place un horaire. Peut-être pas à tenir au pied de la lettre (si vous télétravaillez, ça risque d’être franchement compliqué). Une internaute nous a tout cas proposé une bonne base que vous pouvez adapter à votre situation.