Les libraires face à l’ambiguïté du texte ce matin

Mercredi matin, c’était plutôt le flou pour les libraires indépendants. Ceux-ci se demandaient s’ils pouvaient bien rester ouverts, au vu de l’annonce ambiguë du Gouvernement.

Il y a librairie et librairie! Hier matin, les librairies indépendantes de la province, vendant essentiellement des livres, étaient pour la plupart dans le flou quant à savoir s’ils pouvaient rester ouverts. La veille, l’annonce gouvernement des nouvelles mesures sanitaires, autorisait la poursuite de certaines activités telles que magasins d’alimentation, pharmacies,… mais aussi librairies leur laissait espoir.

La plupart d’entre elles ont d’ailleurs ouvert leurs portes ce mercredi matin, le temps de disposer de plus d’informations.

Quelques heures plus tard, la majorité d’entre elles prenaient néanmoins la décision de fermer leurs portes dès mercredi midi.

Une annonce ambiguë dans sa version francophone

«Ce matin, je me suis vraiment posé la question, de savoir si je pouvais malgré tout rester ouverte. Je m’attendais vraiment à devoir fermer, explique Isabelle Lambert de la librairie Livre’S à Marche-en-Famenne, qui a fermé ses portes mercredi à midi. Il y a eu, semble-t-il, un malentendu quant à la définition du terme librairie. Dans la partie francophone du pays, librairie est souvent pris dans un sens général, regroupant à la fois les libraires indépendants (livres, BD) et, ce qu’en France, on appelle les kiosquiers, buralistes,… qui vendent la presse (journaux et magazines). Or, cette fois, ce distinguo était de mise. Si l’on prend le texte gouvernemental dans sa version néerlandaise, il n’y a plus aucune ambiguïté. On parle là de «krantenwinkels», soit littéralement «magasins de journaux». D’où notre décision de fermeture. Pour notre part, ces derniers jours, la librairie n’a pas désempli. Les gens faisaient, semble-t-il, des réserves avant le confinement qui se préparait. La fermeture des bibliothèques il y a quelques jours, a également ramené quelques lecteurs vers notre librairie.»

Librairie Croisy: «Il faut en passer par là!»

À Bastogne, la librairie Croisy a, elle décidé de prendre les devants en annonçant la fermeture de ses portes dès mercredi midi.. «Pour notre part, nous avons pris la décision difficile de fermer les portes de notre magasin, et ce malgré l’éventuelle possibilité dont on disposait en vendant également la presse quotidienne et magazines, confie Isabelle Wauthelet de la librairie Croisy. Pas d’ambiguïté! Nous prenons cette décision par sécurité et solidarité! Ceci afin de préserver notre personnel, nos proches, notre clientèle et d’éviter de participer à la propagation du virus. C’est d’ailleurs ce que préconisait expressément le Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB). Ces derniers jours, nous avions beaucoup de clients. Ce n’était donc plus possible de rester ouvert, et ce malgré les mesures de prudence sanitaire déjà mises en place. Ce n’était plus possible. Certains ne se rendent pas encore compte de la gravité de la situation. Il faut que les gens comprennent. Je pense qu’il faut en passer par là, en espérant retrouver la clientèle le plus vite possible.»

Une situation guère évidente pour tous ces libraires: «C’est évidemment très dur pour notre personnel qui est, malgré tout, soulagé de ne plus travailler avec la peur au ventre, confirme Isabelle Wauthelet. Je vais demander pour eux, le chômage temporaire pour cas de force majeure. J’espère également plus de précisions quant aux aides que l’on pourra obtenir. J’espère que l’on ne sera pas abandonné.»

Les librairies La Dédicace à Virton, OVNI et Point-Virgule à Arlon, le Temps de Lire à Libramont ont pris la même décision de fermeture. À noter que. Quant aux librairies-papeteries Club, elles avaient déjà annoncé leurs fermetures dès mardi.