Coronavirus: un «navire-hôpital» va être envoyé à New York

Le gouvernement fédéral américain va prendre la «mesure extraordinaire» d’envoyer un «navire-hôpital» à New York pour faire face à l’afflux de patients attendu avec la progression de la pandémie de coronavirus.

«Le président Donald Trump va organiser l’envoi d’un navire-hôpital, le US Comfort, qui a 1.000 chambres et des salles d’opération» et sera ancré dans le port de New York, a indiqué le gouverneur Andrew Cuomo lors d’un point presse.

«C’est une mesure extraordinaire, clairement, c’est littéralement un hôpital flottant, qui ajoutera de la capacité. Le président (Donald Trump) a dit qu’il l’enverrait immédiatement», a-t-il ajouté, sans préciser d’où il partait ni quand le navire arriverait à New York.

L’Etat de New York est l’un des plus touchés par l’épidémie, avec mercredi plus de 2.300 cas confirmés pour quelque 20 millions d’habitants.