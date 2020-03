Coronavirus: les abris de jour et de nuit maintenus à Seraing

Suite à la problématique liée au coronavirus, la Ville de Seraing a décidé de maintenir ses services d’aide à destination des personnes précarisées.

Actuellement confrontée à une situation de crise des plus exceptionnelles, la Ville de Seraing a adopté depuis vendredi dernier des mesures nécessaires au bien-être de l’ensemble de sa population.

Toujours en parfaite adéquation avec les décisions prises par le gouvernement fédéral, elle n’a toutefois pas hésité à trouver des solutions pour les migrants ainsi que pour les personnes sans-abri et précarisées.

Particulièrement sensible à leur intérêt, elle met d’ailleurs chaque jour de l’année des aides spécifiques à leur disposition et leur offre notamment la possibilité de profiter de repas gratuits via l’Abri de Jour mais également de lits à travers l’Abri de Nuit «Un toit pour la nuit».

Par ces temps de crise, la Ville de Seraing, à l’initiative du bourgmestre, Francis Bekaert, et de la présidente de l’Abri de Jour/Nuit, Laura Crapanzano, a décidé de maintenir ces deux services plus qu’importants en les adaptant et en respectant les consignes de sécurité de base, aussi bien pour le personnel que pour les personnes le fréquentant.

L’Abri de Nuit déménage

Ainsi, l’Abri de Jour a fermé ses portes mais continue de distribuer des repas gratuits sous forme de «drive-in piétons».

L’Abri de Nuit reste quant à lui ouvert mais l’heure d’accueil a dû être modifiée. Les personnes qui côtoient ce lieu sont dorénavant priées de s’y rendre à 22h00 (au lieu de 21h00 normalement) afin de se mettre directement au lit. Une mesure supplémentaire pour éviter toute forme de contact et ainsi garantir la sécurité de tous.

De plus, et afin de respecter au mieux les mesures gouvernementales, l’Abri de nuit déménagera, dès ce mercredi 18 mars, vers la salle de la Maison du Combattant située rue Morchamps. Un changement nécessaire si on veut pouvoir mettre une certaine distance entre les lits et ainsi faire respecter au mieux la consigne relative à la distanciation sociale.

Pour l’heure, même si la situation est sous contrôle, la Ville de Seraing fait appel à la solidarité de tout un chacun et recherche activement des volontaires pour soutenir les équipes actuelles. Si une personne souhaite contribuer au bien-être de ce public précarisé, elle est invitée à composer le numéro suivant: 0473/18.18.27 .

Les autorités communales sérésiennes remercient également l’aide déjà apportée par certains citoyens et commerçants, qui n’hésitent pas à fournir notamment des denrées alimentaires, et félicitent sincèrement les équipes qui ont décidé de s’exposer pour prendre soin d’autrui.