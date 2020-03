Harvey Weinstein transféré dans une prison au nord de New York

Le producteur déchu Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, a été transféré mercredi dans une prison au nord de l’Etat de New York.

Le sexagénaire séjournait jusqu’ici au Bellevue Hospital de Manhattan depuis sa condamnation, le 11 mars, après avoir été admis dans l’établissement pour des problèmes d’hypertension.

Mercredi, il a été extrait de l’hôpital et était en route, en fin de matinée heure locale, vers l’établissement pénitentiaire Downstate Correctional Facility, a indiqué à l’AFP son porte-parole. Cette prison de haute sécurité se trouve à Fishkill, non loin du fleuve Hudson, à un peu plus de 100 km au nord de Manhattan.

Selon le site The Hollywood Reporter, qui cite le consultant pénitentiaire du condamné, il ne s’agit que d’une étape pour Harvey Weinstein, à des fins d’évaluation. Le producteur, qui fêtera jeudi ses 68 ans, devrait être ensuite assigné à un autre établissement pour y effectuer sa peine, selon Craig Rothfeld.