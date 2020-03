L’entraîneur du Danemark, adversaire des Diables à l’Euro, jette l’éponge

Age Hareide quittera cet été son poste de sélectionneur du Danemark. Le Norvégien de 66 ans ne sera donc pas présent à l’Euro en 2021 où les Danois affronteront la Belgique lors de la phase de groupe.

La fédération danoise de football a confirmé sur son site internet que Hareide ne prolongera pas son contrat qui prend fin le 31 juillet. Il a fait son choix mardi après la décision de l’UEFA de reporter l’Euro d’un an à cause du coronavirus.

«Comme beaucoup d’autres pays, le Danemark est confronté à une grande crise. De plus, il a également été décidé que l’Euro serait reporté d’un an. Malheureusement, Age Hareide ne sera plus l’entraîneur lors de la phase finale. Nous trouvons cela dommage car nous avions espéré qu’il poursuive encore un an», a déclaré Peter Moller, le président de la fédération danoise.

Hareide avait débuté à ce poste en 2016 et avait qualifié le Danemark pour le Mondial 2018 en Russie où les Danois ont été éliminés aux tirs aux buts en huitièmes de finale face à la Croatie, futur finaliste. Avec Hareide, le Danemark restait sur une série de 34 matches sans défaite.

Kasper Hjulmand, qui avait été annoncé à Anderlecht en 2018, est cité comme successeur.