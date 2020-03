Dix étudiants belges coincés au Sénégal: «C’est le flou total»

Dix étudiants de l’HELMo Sainte Croix sont bloqués au Sénégal, dans l’attente d’un vol pour pouvoir rentrer en Belgique.

Suite à la fermeture des espaces aériens et de certaines frontières en vue de limiter la propagation du Coronavirus, de nombreux Belges sont aujourd’hui bloqués à l’étranger, dans l’attente de solutions pour être rapatriés.

C’est le cas pour 10 étudiants de la haute école HELMo Sainte Croix de Liège, partis au Sénégal pour compléter leur formation pédagogique avant de devenir instituteurs du secondaire ou du primaire. Alors que leur stage devait prendre fin ce 29 mars, la fermeture des écoles au Sénégal ainsi que les dernières mesures nationales ont contraint les étudiants à envisager un retour anticipé en Belgique.

Seulement voilà, les annulations de vols s’enchaînent, et les étudiants ne savent pas ce qui les attend. Pour Eline, l’une de ces étudiantes, c’est le manque de d’information qui est le plus difficile à gérer: «Personne ne sait si on doit dormir à l’aéroport, s’adresser à la compagnie aérienne, ou retourner à l’hôtel en attendant des solutions de la part des affaires étrangères…»

Benoît Lutgen à la rescousse des Bastognards

Face à la fermeture de l’espace aérien sénégalais prévu ce vendredi, cinq jeunes du groupe initial des quinze étudiants présents sur place depuis le 15 février ont anticipé la situation, et on pu rentrer à bord d’un vol ce mardi soir. Parmi ce groupe se trouvaient des étudiants originaires de Bastogne, dont les familles ont fait appel au bourgmestre Benoît Lutgen.

Ce dernier se montre rassurant et tient à remercier Philippe Goffin, Ministre des Affaires étrangères, qui cherche activement des solutions pour les étudiants restant, même si l’attention est pour l’instant essentiellement portée sur les Belges coincés au Maroc: «Le Maroc ayant fermé son espace aérien en premier, c’est cette situation qui est d’abord étudiée. Mais cela ne doit pas inquiéter les étudiants restants au Sénégal, pour lesquels tout est mis en oeuvre.»

Pour les dix étudiants à Dakar et l’enseignante qui les accompagne, c’est le flou. Leur vol est toujours prévu samedi, et rien n’indique clairement son annulation, même si la fermeture de l’espace aérien est prévue la veille. Auncun autre vol n’est disponible d’ici là, et l’ambassade de Belgique à Dakar ne veut pas parler de rapatriement, à moins d’un contexte de guerre.

Les étudiants restent en communication constante avec leur établissement et cherchent ensemble des solutions, même s’ils ne savent toujours pas, à ce jour, comment rentrer chez eux.