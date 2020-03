Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Sophie Wilmès marque les esprits, savoir gérer ses émotions négatives, le sport : activité recommandée:découvrez 10 articles à ne pas manquer ce mardi 17 mars.

1 Faire du sport, une éclaircie dans la grisaille du coronavirus

La Première ministre a recommandé l’activité de plein air

2 Gérer les émotions négatives pendant le confinement

Dans un premier temps, des émotions négatives peuvent affluer. Alexandre Heeren, de l’UCLouvain, nous donne des pistes pour les combattre.

3 ÉDITO | La campagne des Dix-huit jours

Près de quatre-vingts ans après la première, notre pays va revivre une campagne des Dix-huit jours. Bien décidé à vaincre le coronavirus.

4 Sophie Wilmès… A star is born!

Jusqu’ici un peu fade, un peu «placée là par hasard», la Première ministre a marqué les esprits mardi soir, par son ton juste et mesuré, son bilinguisme et sa capacité à sembler au-dessus du panier de crabes. A star i born…

5 DIAPO| Namur: les lieux publics passés au karcher et à l’eau de javel

La Ville de Namur profite de la faible affluence dans les lieux publics pour mener une campagne de nettoyage et d’assainissement. Notamment des toilettes en libre accès et des écoles.

6 L’école à la maison: les enfants doivent pouvoir travailler seuls

Les acteurs de l’enseignement ont fixé certaines balises pour le suivi pédagogique des enfants à domicile. Une réunion spéciale s’est tenue mardi matin, avec la ministre Caroline Désir, comme prévu.

7 Et quid des Jeux, maintenant?

Le Comité International Olympique refuse toujours l’idée d’un report. Mais cette position est de moins en moins tenable.

8 Covid-19: Attention, les réseaux sociaux tuent la véritable info

Le partage d’informations erronées sur les réseaux sociaux nuit à la mise en place des mesures et crée un climat anxiogène. Un mot d’ordre: faire confiance aux médias traditionnels et aux informations officielles

+ À LIRE |Ce qui se dit sur les réseaux sociaux concernant la crise actuelle est bien souvent affligeant de bêtise.

9 Coronavirus: quelles implications pour la distribution et la qualité de l’eau du robinet?

Face à la pandémie de coronavirus, la Société wallonne des eaux tient à rassurer les consommateurs: il n’existe pas de risque de perturbation de la distribution ni de contamination de l’eau potable.

10 Calendrier: un casse-tête s’annonce à cause du coronavirus

Comment et quand sera-t-il possible d’achever le championnat? La Pro League se réunit ce matin. Il faudra finir le 28 juin au plus tard.