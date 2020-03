Coronavirus: pas de courses jusque fin avril, l’UCI prête à repousser la fin de saison sur route

Le Grand Prix de Francfort prévu le 1er mai reporté

Le Grand Prix de Francfort cycliste, prévu le 1er mai, n’aura pas lieu en raison de la crise du coronavirus, ont annoncé les organisateurs allemands mercredi qui espèrent pouvoir reprogrammer cette épreuve du WorldTour plus tard dans la saison.

C’est la deuxième fois que le rendez-vous n’aura pas lieu en mai. En 2015, la course avait été annulée en raison des menaces d’attentats.

«Par cette décision, nous apportons notre contribution aux efforts fournis pour ralentir la propagation du coronavirus et nous verrons avec les autorités compétentes et l’UCI, l’Union cycliste internationale, comment reprogrammer cette 59e édition plus tard dans le calendrier, peut-être en septembre ou octobre», a expliqué Claude Rach, le directeur de course.