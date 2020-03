VIDÉO | Coronavirus: Philippe Gilbert «garde le moral» et veut apporter «un rayon de soleil aux fans»

Philippe Gilbert s’est exprimé en vidéo mercredi pour apporter son soutien aux organisateurs des courses cyclistes annulées au fur et à mesure.

Face aux annulations en chaîne de courses comme l’Amstel Gold Race, le coureur liégeois de Lotto Soudal veut ainsi apporter «un rayon de soleil aux supporters du cyclisme. On va passer ensemble cette période difficile et on en ressortira tous plus fort.»

«On vit une période très difficile pour la société en général et le sport n’y échappe pas, je voulais amener mon soutien aux organisateurs, aux bénévoles, aux équipes, aux coureurs, aux supporters, à toutes les parties prenantes du cyclisme», a déclaré Philippe Gilbert dans son message publié sur les réseaux sociaux par Lotto Soudal.

Je vais faire le maximum pour garder le meilleur niveau possible.

«Dans ces moments difficiles, on a besoin d’être solidaire et on a besoin l’un de l’autre. Malgré toute cette déception, je ne perds pas le moral. Je vous avoue que s’entraîner sans but est un peu compliqué, mais le vélo est là et il y a toujours la possibilité de s’entraîner. Je vais faire le maximum pour garder le meilleur niveau possible et dès que l’on aura une date de rentrée en compétition, j’espère être compétitif. J’espère que cette petite vidéo pourra donner un rayon de soleil aux supporters du cyclisme. On va passer ensemble cette période difficile et on en ressortira tout plus fort», conclut le Remoucastrien de 37 ans.