FOOTBALL| L’Excel Mouscron profite de l’arrêt dû au coronavirus pour refaire sa pelouse

Plus de joueurs en activité à l’Excel mais cela n’empêche pas le club de rester actif. Les jardiniers s’affairent à offrir une pelouse parfaite pour la reprise.

L’Excel Mouscron profite de l’arrêt des compétitions suite aux mesures relatives au coronavirus pour effectuer des travaux sur le terrain du Canonnier, a tweeté le club des Hurlus mercredi.

Une première phase d’aération de la pelouse a été effectuée et, plus tard, «les zones de but seront traitées et un sursemis complet sera fait du terrain», a expliqué l’Excel Mouscron.

Pour ce qui concerne la Jupiler Pro League, elle est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre et au moins jusqu’au 5 avril.