Intradel a fermé ses recyparcs

Depuis ce matin, les recyparcs Intradel sont fermés en province de Liège. Les levées, elles, sont maintenues.

Des mesures sanitaires concernant tant le personnel que les visiteurs des recyparcs avaient été demandées par Intradel depuis samedi. Hier soir, décision a été prise de la fermeture des 49 recyparcs à dater de ce mercredi matin. «Déjà le week-end, nous avions invité les citoyens à ne se rendre dans nos recyparcs qu’en cas d’extrême nécessité. Or, ce mardi, nous avons constaté que leur fréquentation approchait le triple des visites d’un mardi habituel, explique Jean-Jacques De Paoli, le porte-parole d’Intradel. Notre décision de fermer a été confortée par une imposition de notre ministre de tutelle dans la foulée des mesures de confinement prises par le Conseil national de sécurité, ce mardi soir. Jusqu’à nouvel ordre, nos recyparcs sont donc fermés.»

Ramassages maintenus en fonction de la disponibilité

Les ramassages, assurés pour Intradel par six collecteurs sur la province de Liège, sont quant à eux maintenus. «Mais, comme nous y invite une circulaire de la Région wallonne, nous suivons jour après jour l’évolution de la disponibilité des différents collecteurs dont le personnel pourrait être touché par le coronavirus, prévient Jean-Jacques De Paoli. Si les collectes devaient être réduites par un collecteur, l’accent serait mis, dans sa zone, sur les déchets ménagers résiduels et organiques. Le remassage des papiers-cartons et sacs PMC, et la vidange des bulles à verres seraient alors temporairement abandonnés.»

À lire dans L’Avenir Huy-Waremme de ce jeudi, sur tablette, smartphone ou PC