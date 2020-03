Coronavirus: de nouvelles mesures dans les bus

Les passagers ne peuvent s’asseoir que sur une banquette sur deux et maintenir 1,5 mètre de distance avec les autres usagers. EdA Philippe Labeye

De nouvelles mesures ont été prises ce mercredi par le TEC pour protéger les usagers. Mais aussi le personnel.

Voici le communiqué du TEC.

«Afin de limiter les contacts et risques de propagation du Covid-19, le TEC renforce ses mesures de précaution et de distanciation à bord des véhicules. Le nombre de passagers à bord est désormais limité. Les voyageurs sont priés de conserver une distance minimale de 1,5 mètre entre les passagers et de n’occuper qu’une banquette sur deux.

La validation n’est temporairement plus obligatoire et la montée à bord des véhicules TEC se fait uniquement par l’arrière. Cependant, le TEC rappelle à ses voyageurs qu’ils doivent posséder un titre de transport valable avant tout déplacement.

Les ESPACES TEC seront fermés dès ce mercredi 18 mars à 12h, mais une permanence téléphonique sera assurée.

Pour acheter un titre de transport, les voyageurs peuvent utiliser les canaux de vente suivants:

•L’E-SHOP, l’espace de vente en ligne disponible 7j/7 et 24h/24;

•Les SELF, les 202 automates de vente disponibles un peu partout en Wallonie, 7j/7 et 24h/24.

Pour les voyageurs ne disposant pas encore d’une carte MOBIB/MOBIB basic, celles-ci sont disponibles gratuitement sur l’E-SHOP (via ordinateurs uniquement).

Les voyageurs peuvent se tenir informés sur le site www.infotec.be ainsi que sur la page Facebook @leTECofficiel. Pour vous accompagner au mieux, le TEC a élargi ses horaires sur Facebook et répondra aux requêtes de ses clients de 06h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

Enfin, le TEC réitère ses précédentes recommandations en conseillant à ses voyageurs de:

•Différer, dans la mesure du possible, tout déplacement en évitant les heures de pointe du matin et du soir;

•S’abstenir, dans le cas des voyageurs fragiles, de prendre le transport public;

•Respecter les mesures d’hygiène de base, dont les dispositions sont affichées dans les véhicules.

Le TEC remercie l’ensemble de ses conducteurs/mécaniciens ainsi que tous les collaborateurs qui opèrent en coulisse afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau TEC pour tous les voyageurs qui dépendent du transport en commun.»