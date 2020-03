Les entrepreneurs font la file chez Big Mat

L’annonce de la fermeture de tous les commerces non essentiels ce mercredi à midi a contraint de nombreux entrepreneurs à se ruer au magasin de matériaux de construction.

Les véhicules font la file devant la grille du magasin Big Mat Poleur-Kinet à Amay. Avant la fermeture du site ce mercredi midi suite à la décision du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, de nombreux entrepreneurs sont venus faire leurs stocks de matériaux pour continuer à travailler. «Ça fait déjà deux fois que je viens depuis ce matin, explique Lorenzo Caltabellotta, entrepreneur. Si je n’ai pas mes stocks de matériaux, je ne sais pas travailler. C’est aussi simple que ça.»

Ils sont nombreux dans le même cas et la file s’allonge sur plusieurs dizaines de mètres devant le magasin. «On s’attendait à cette affluence ce matin, relate Olivier Kinet, le gérant. Mais, on respecte les consignes et à midi, on fermera la grille. Tout le monde ne sera sans doute pas servi.»

Peu avant onze heures, le gérant du magasin avait déjà fait appel aux forces de police pour fluidifier l’accès au magasin pour les véhicules. Également pour faire respecter l’interdiction d’accès après midi. Certains ne pourront pas être servis et vont se retrouver sans matériaux pour réaliser leur travail. Un coup dur pour ces entrepreneurs dont c’est évidemment la seule source de revenu.

