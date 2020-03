L’Amstel Gold Race annulée également en raison du coronavirus

Le GP de l’Escaut et la Flèche Brabançonne aussi annulés

Toutes les courses cyclistes prévues en Belgique sont annulées jusqu’au 30 avril, a annoncé ce mercredi Belgian Cycling. Cela signifie que le GP de l’Escaut, prévu le 8 avril, et la Flèche Brabançonne, le 15 avril, n’auront pas lieu.

«Suite à la décision de l’UCI et les mesures supplémentaires prises par le Conseil National de Sécurité, Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen et la FCWB ont décidés d’étendre les décisions prises précédemment et de supprimer les activités suivantes jusqu’au 30 avril: toutes les épreuves cyclistes en Belgique figurant sur le calendrier international, national et régional pour toutes les catégories et toutes les disciplines cyclistes; toutes les activités récréatives; tous les entraînements en groupe et les activités de promotion; toutes les sessions d’information pour les juniors sur la politique antidopage, la sécurité, l’éthique et la santé et toutes les activités des équipes nationales (les tests, les entraînements en groupe, les stages, les courses) dans toutes les disciplines et dans toutes les catégories», a indiqué Belgian Cycling dans son communiqué.