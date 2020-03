Les Lakers sous étroite surveillance après les cas positifs à Brooklyn

Les Los Angeles Lakers sont sous étroite surveillance après que quatre joueurs des Brooklyn Nets ont été testés positifs au coronavirus, a indiqué la franchise californienne de NBA.

Les Lakers ont affronté les Nets le 10 mars juste avant que la NBA ne soit suspendue à cause de l’épidémie de coronavirus.

«Compte tenu de l’exposition liée au match contre les Nets le 10 mars, nous suivons les étapes de nos procédures concernant le Covid-19 ainsi que les protocoles établis en consultation avec des responsables de santé, la NBA et nos médecins. La santé et le bien-être de nos joueurs, de notre personnel, de nos supporters et du club en général sont d’une importance capitale et restent notre priorité», indiquent les Lakers.

Mardi, les Nets ont annoncé que quatre de leurs joueurs, dont Kevin Durant, étaient positifs au coronavirus.