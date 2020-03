Coronavirus: la Laver Cup ne compte pas changer de dates malgré la concurrence de Roland-Garros

Les organisateurs de la Laver Cup ne comptent pas modifier les dates de leur événement, qui entre désormais en concurrence avec Roland-Garros à la suite du report de la manche française du Grand Chelem.

Mardi, la Fédération française de tennis a annoncé que Roland-Garros, qui devait se dérouler du 24 mai au 7 juin, était reporté à l’automne, du 20 septembre au 4 octobre, en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le tournoi parisien entre ainsi en concurrence avec plusieurs tournois, dont la Laver Cup, affrontement entre l’Europe et le Reste du monde chapeauté par Roger Federer, prévue du 25 au 27 septembre à Boston.

«La nouvelle a été une surprise pour nous et nos partenaires, Tennis Australia, l’USTA et l’ATP», ont tweeté les organisateurs de la Laver Cup. «Nous voulons faire savoir à nos fans, sponsors, partenaires médias, aux joueurs, au staff et à la ville de Boston que nous comptons maintenir la Laver Cup 2020 telle qu’elle est».