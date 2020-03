Vendredi, on prend l’apéro «ensemble»

Pour fêter la première semaine de confinement, un groupe Facebook propose de prendre l’apéro ensemble… virtuellement.

Les initiatives solidaires se font de plus en plus nombreuses ces derniers jours, depuis la mise en place des mesures de confinement. Que ce soit pour aider les plus faibles ou pour maintenir le lien social, les internautes ne manquent pas d’imagination.

Ce mardi, un Verviétois, Thierry Grumiaux, a lancé un groupe Facebook baptisé «Le premier apéro du confinement». Attention, pas question de se regrouper pour boire un verre. «Le principe est simple. Vendredi 20 mars à 19 heures, nous prendrons l’apéro “ensemble”. Prenez une photo de vous pendant l’apéro et postez-la sur votre profil Facebook. Ensemble nous “ fêterons ” notre première semaine de lutte contre ce virus et nous remercierons toutes ces personnes qui se battent au quotidien pour vaincre ce virus! À vendredi!», indique-t-il.

Et l’idée semble plaire. Quelque 600 membres ont déjà rejoint le mouvement. Trinquer à distance en se souhaitant «Santé!» aura dans ce cas-ci encore plus de sens.