Coronavirus - La Ville de Namur commande plusieurs milliers de masques pour faire face à la pénurie

La Ville de Namur a commandé plusieurs milliers de masques pour pallier la pénurie rencontrée sur son territoire, a indiqué mardi son bourgmestre, Maxime Prévot.

"Indépendamment des initiatives fédérales, au vu de surcroit du retard que prend la livraison des masques, la Ville de Namur et son CPAS ont décidé de passer eux-mêmes une commande de plusieurs milliers de masques pour le personnel de soin des maisons de repos publiques et des services de secours", a-t-il expliqué.

Les masques sont aussi destinés aux travailleurs sociaux, particulièrement ceux en contact avec un public plus précarisé dont font partie les SDF.

"La Ville de Namur exhorte les autorités régionales et fédérales à rapidement mettre des masques à disposition des acteurs de soins et singulièrement des infirmières et infirmiers ou prestataires d'aides à domicile. Le manque y est criant", a encore ajouté le bourgmestre.

Parallèlement, des structures de protection en plexiglas vont être construites à destination des pharmacies.

Enfin, la quarantaine d'hébergements touristiques namurois reconnus par le Commissariat général au Tourisme (CGT) vont être exonérés de taxes et redevances communales, a-t-on encore appris mardi.