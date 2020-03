Un vaste réseau de trafic d’héroïne démantelé

Plusieurs services de police européens, dont les forces de l’ordre belges, ont démantelé une organisation criminelle turque impliquée dans un trafic d’héroïne et de cocaïne. Les enquêteurs ont réussi à intercepter plus de 2,4 tonnes d’héroïne. Treize suspects ont été arrêtés, y compris en Belgique, a annoncé mardi Europol.

Aux Pays-Bas, en Pologne et en Turquie, la police a mené début mars l’opération «Horizoncity» lors d’une journée d’action internationale. Europol a coordonné et soutenu l’enquête pendant deux ans, à laquelle les forces de police belges et allemandes ont coopéré activement. L’opération «Horizoncity» s’est concentrée sur le trafic d’héroïne à grande échelle en provenance du Moyen-Orient et le trafic d’importants lots de cocaïne d’Amérique latine.

L’organisation criminelle turque a finalement été démantelée. Au total, 13 suspects ont été arrêtés aux Pays-Bas, en Pologne, en Turquie et en Belgique, dont deux dirigeants du groupe.

L’héroïne était dissimulée dans des produits alimentaires et des matériaux de construction qui se trouvaient dans des conteneurs destinés au transport de marchandises par camion et dans des conteneurs maritimes.

Selon Europol, le nombre de saisies d’héroïne dans des camions et des conteneurs maritimes a considérablement augmenté ces dernières années. Les saisies représentaient souvent plus d’une tonne par expédition. «Cela a un impact significatif sur la présence des drogues dures sur le marché européen de l’héroïne illégale, estimée à 7,4 milliards d’euros. L’Afghanistan est le principal producteur d’héroïne. En 2019, plus 400 tonnes d’héroïne ont été produites et environ 150 tonnes ont été consommées en Europe», d’après les informations d’Europol.