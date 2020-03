La commune de Molenbeek lance une plate-forme de coordination de la solidarité

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a lancé mardi «Solidarité 1 080 Solidariteit», une plate-forme de solidarité encadrant les élans de citoyens en faveur de la solidarité face à la crise sociale engendrée par la pandémie du coronavirus. Selon la bourgmestre Catherine Moureaux, l’objectif est de mettre en place un maillage social de crise précisément pour renforcer cette solidarité.

Le principe de «1 080 Solidarité» est de créer une plate-forme communale de contact entre les citoyens et les associations et de faire vivre un réseau de liaisons pour soutenir toutes les initiatives de solidarité au bénéfice des plus fragiles.

Faire des liens entre citoyens

Concrètement, cela concerne tout citoyen qui souhaite bénévolement aider au transport des courses des personnes malades ou isolées, livrer des repas aux isolés, ou être à l’écoute par téléphone auprès des personnes inquiètes. Ceux qui souhaitent participer à cette chaîne de solidarité peuvent prendre contact avec la plate-forme via le 02/4123 681 ou via la page Facebook de la commune: I like Molenbeek.

Selon Mme Moureaux, le citoyen souhaitant s’investir devra simplement remplir un petit formulaire pour qu’un membre de la plate-forme communale entre en contact avec lui. Celle-ci mettra en lien les demandes d’aide avec une solution de soutien.

La commune adaptera son dispositif aux éventuelles nouvelles mesures que le Conseil national de sécurité prendra.

