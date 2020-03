Le report de l’Euro aura des conséquences pour les Diables rouges

L’Euro 2020 a été reporté d’un an (11 juin – 11 juillet 2021). Le groupe des Diables rouges qui se dégageait pour cet été, pourrait bien être différent dans un an

La décision a filtré en début d’après-midi, et a été officialisée par l’UEFA un peu après 15 h, après son comité exécutif. L’Euro 2020 est reporté d’un an, et aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. C’est la première fois de son histoire que l’Euro ne peut avoir lieu aux dates prévues. Le rendez-vous européen avait su faire face au terrorisme en 2016. La pandémie de coronavirus aura été plus forte, en 2020. Ce report a un impact pour la Belgique, et quelques questions vont accompagner les Diables jusqu’en juin 2021 donc.

Avec ou sans Roberto Martinez? Plutôt avec

Le contrat de Roberto Martinez devait prendre fin après l’Euro, en juillet 2020. Le technicien espagnol était en négociations avec la fédération pour prolonger son bail, et quelques signaux remontés ces derniers temps laissaient entendre qu’un accord était proche. L’implication de Martinez dans la réorganisation de la fédération était un autre indice de sa volonté de poursuivre. C’est lui, par exemple, qui a œuvré à la nomination de Jacky Mathijssen à la tête des Diablotins pour remplacer Johan Walem, désormais sélectionneur de Chypre.

Il lui arrivait, également, de se projeter vers la Coupe du monde au Qatar, en 2022. Hier, dans une déclaration relayée par la fédération, il a expliqué: «Il faut se concentrer sur les quatorze mois à venir, avec les éventuels matches (amicaux) de juin, le début de la Ligue des Nations (en septembre) puis la préparation à l’Euro.» C’était le discours d’un sélectionneur qui donne l’impression de vouloir continuer. Avec ou sans clause de départ éventuelle?

Quels Diables en 2021?

Un noyau dur d’une petite vingtaine de Diables s’était dégagé pour l’Euro 2020. Un an plus tard, ce noyau dur ne sera pas nécessairement le même. Il y a par exemple des joueurs tels que Vincent Kompany, Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen. Les trois défenseurs sont des trentenaires dont les trajectoires sont particulières.

Vermaelen (34 ans), parti au Japon, aura un an de plus dans les jambes. Il a montré qu’il était en mesure de rester au haut niveau lors des derniers rendez-vous internationaux. C’était en novembre 2019. Qu’en sera-t-il d’ici juin 2021? Kompany, qui aura 34 ans à la mi-avril, a retrouvé un statut de joueur, à Anderlecht, mais acceptera-t-il de poursuivre une saison de plus en Pro League? Et, sous-question essentielle, son corps tiendra-t-il un an de plus? L’avenir de Vertonghen (32 ans), en fin de contrat à Tottenham, reste également un mystère. Mais son cas paraît moins préoccupant.

Des choix de carrière différents?

L’Euro 2020 devait marquer un tournant dans la carrière de certains joueurs, qui auraient pu en profiter pour donner une autre trajectoire. Nacer Chadli, par exemple, s’était ouvertement posé la question d’une fin de carrière internationale. «J’ai ma petite idée sur ce que je ferai avec les Diables après l’Euro», avait-il dit. Romelu Lukaku avait dit, en août 2018, qu’il pensait arrêter avec les Diables après l’Euro 2020. L’attaquant n’est que très peu revenu sur ces déclarations, faites à la sortie de la Coupe du monde. Il est toutefois concevable qu’il continuera en 2021, et peut-être même au-delà.

Pour d’autres joueurs, en fin de contrat, ce report peut-il changer les choses? Il semble que Thomas Meunier prendra la direction du Borussia Dortmund après cette saison alors que Dries Mertens n’a pas encore défini son futur. La «bonne nouvelle», au moins, est que le contre-la-montre au sujet du retour en forme d’Eden Hazard a pris fin.