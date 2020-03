8 séries à regarder pendant le confinement

Pas de cinéma? Pas (si) grave: la rédaction de L’Avenir Culture s’adapte et vous propose d’explorer la jungle du streaming chaque mardi. Avec, pour commencer, huit séries multi-plateformes qu’on a aimées un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, voire pas du tout.

1 Unbelievable

Ce que ça raconte

La victime d’un viol particulièrement abject est finalement… poursuivie pour faux témoignage. Jusqu’à ce que deux enquêtrices opiniâtres n’entrent dans la danse…

Ce qu’on en pense

Une mini-série en huit épisodes qui ne joue pas la carte du suspense, mais montre les mécanismes qui rendent si difficile la libération de la parole des femmes agressées sexuellement. D’utilité publique.

2 Fleabag

Ce que ça raconte

Les angoisses et les désillusions d’une célibataire londonienne.

Ce qu’on en pense

Deux saisons seulement, mais deux petits bijoux.

3 When they see us

Ce que ça raconte

1989: cinq ados afro-américains avouent, de guerre lasse, une série d’agressions alors qu’aucun ADN trouvé sur les lieux ne correspond aux leurs.

Ce qu’on en pense

Le système judiciaire (et Donald Trump) en prend pour son grade, sans effet larmoyant inutile.

4 La guerre des mondes

Ce que ça raconte

Une astrophysicienne française capte un signal extraterrestre… juste avant que l’humanité soit anéantie.

Ce qu’on en pense

La fin du monde à Grenoble, ça claque moins bien qu’à New York, mais cette adaptation «frenchie» du classique de H.G. Wells tient finalement assez bien la route.

5 Don’t f**k with cats

Ce que ça raconte

La façon dont des internautes ont traqué un cyber-criminel d’abord coupable d’avoir torturé et tué… des chats, puis un homme.

Ce qu’on en pense

Une réflexion peut-être opportuniste mais néanmoins utile sur les phénomènes d’hystérie collective.

6 Dangerous Moms

Ce que ça raconte

Quatre mères se voient involontairement mêlées à un meurtre…

Ce qu’on en pense

Non, il n’y a pas que La Casa de Papel en Espagne. La preuve avec Dangerous Moms, tragicomédie sans prétention parfois un brin tirée par les cheveux, mais qui vous fera sourire.

7 Grey’s Anatomy

Ce que ça raconte

Diffusée sur RTL TVI depuis le 6 mars à raison de deux épisodes chaque vendredi, la 16e saison de Grey’s Anatomy est également disponible sur RTL Play (tous les épisodes déjà disponibles).

Ce qu’on en pense

Pour rattraper son retard ou «binge watcher» à son aise, et en pays de connaissance.

8 Pandémie

Ce que ça raconte

Une épidémie mondiale avec la grippe pour vedette, ça vous dit quelque chose?

Ce qu’on en pense

Un programme quasi visionnaire de Netflix. Pour les trompe-la-mort, mais juste pour eux alors.