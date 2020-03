Expatriée dans l’Est de l’Espagne depuis plusieurs années, la Belge Laurie Lambert vit depuis une semaine cloîtrée dans son appartement, suite au confinement total imposé l’état d’urgence et le gouvernement. Entre colère et lucidité, elle nous décrit son quotidien, non sans exhorter la Belgique à prendre le plus vite possible pareilles mesures.